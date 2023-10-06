На Дону сняли с поезда детей, которых потеряла мать

Фото: УТ МВД России по СКФО.

На ж/д станции в Ростовской области сняли с поезда детей, мать которых случайно уехала в другом составе. Инцидент произошел в ночь на 6 октября в городе Каменске-Шахтинском.Накануне утром 45-летняя женщина возвращалась с сыном и дочкой в Санкт-Петербург на поезде из Адлера. Около 16 часов 5 октября она вышла за продуктами на станции Кавказской (Краснодарский край). Когда родительница вернулась в поезд, то не обнаружила своих детей. Оказалось, что пассажирка перепутала пути и случайно села в состав, следующий в Санкт-Петербург из Махачкалы.Осознав, что 4-летний сын с 17-летней дочкой остались в другом поезде, мать забила тревогу. Она сообщила об этом проводникам. Вскоре об инциденте рассказали транспортным полицейским. По информации УТ МВД России по СКФО, правоохранители сопровождали несовершеннолетних от станции в Сальске до Лиховской. Туда к 3 часам прибыли оба поезда, и семья смогла воссоединиться.