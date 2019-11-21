На Дону разыскивают девочку-подростка, пропавшую в Тульской области



В Тульской области пропала 14-летняя Анастасия Прусакова. Школьница ушла из дома в селе Барыково 13 ноября 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг», подросток может находиться в Ростовской области.



Приметы Анастасии: рост - 150 сантиметров, у нее худощавое телосложение, смуглая кожа, глаза карие, темные длинные волосы до пояса. Когда девочку видели в последний раз, на ней были светло-зеленая куртка, короткая черная юбка, белые кроссовки.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анастасии, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.