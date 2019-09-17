На Дону ищут без вести пропавшую девочку-подростка



В Ростове и области ищут без вести пропавшую девочку-подростка. Несколько дней назад Анастасия Старунова ушла из дома в станице Багаевской и не вернулась обратно. Родственники ничего не знают о ее исчезновении.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, рост Анастасии - 165-170 сантиметров, лицо овальное, телосложение плотное, волосы длинные, глаза карие.



В день пропажи на школьнице были толстовка с изображение Микки Мауса, а также розово-серые кроссовки.



Стоит отметить, что вместе с Анастасией пропала Радмила Курмахмаева.



Если у вас есть информация о местонахождении девочек, позвоните по номерам: 8 (863) 573-30-66 или 8-905-432-61-52.