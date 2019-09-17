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На Дону ищут без вести пропавшую девочку-подростка

На Дону ищут без вести пропавшую девочку-подростка
В Ростове и области ищут без вести пропавшую девочку-подростка. Несколько дней назад Анастасия Старунова ушла из дома в станице Багаевской и не вернулась обратно. Родственники ничего не знают о ее исчезновении.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, рост Анастасии - 165-170 сантиметров, лицо овальное, телосложение плотное, волосы длинные, глаза карие.

В день пропажи на школьнице были толстовка с изображение Микки Мауса, а также розово-серые кроссовки.

Стоит отметить, что вместе с Анастасией пропала Радмила Курмахмаева.

Если у вас есть информация о местонахождении девочек, позвоните по номерам: 8 (863) 573-30-66 или 8-905-432-61-52.

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