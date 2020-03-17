В Ростовской области разыскивают пропавшую девочку-подростка из Севастополя



На Дону разыскивают пропавшего подростка из Крыма. О пропаже 17-летней Анастасии Буравель сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 19 марта.



Пропавшая девушка живёт в Севастополе. 17 марта она ушла из дома в неизвестном направлении. По данным поисковиков, подросток мог направиться в Ростовскую область.



Волонтёры сообщили приметы пропавшей. Рост девушки - около 175 сантиметров, у неё худощавое телосложение, рыжие волосы ниже плеч, карие глаза. Из особых примет – веснушки.



Когда Анастасия ушла из дома, на ней было чёрное укороченное пальто, чёрная юбка и чёрные замшевые туфли. С собой она взяла чёрный кожаный рюкзак.



Всех, кто знает, где находится Анастасия Буравель или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.