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На Дону разыскивают 37-летнего мужчину, страдающего эпилепсией

На Дону разыскивают 37-летнего мужчину, страдающего эпилепсией
Страдающего эпилепсией мужчину разыскивают в Ростовской области. Информации о том, где может находиться Дмитрий Кудыба, нет уже больше года.

Житель Азовского района ушел из дома еще 19 июля 2019 года. С тех пор его никто не видел. Родственники написали заявление в полицию, но поиски к успеху так и не привели.

На вид ему - около 40 лет, рост - 160-175 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, есть залысина. Из особых примет: невнятная речь. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками, курит и страдает эпилепсией.

Родственники не теряют надежды даже спустя год найти Дмитрия живым. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба позвонить в полицию: 102, 8 (86342) 7-14-20.

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