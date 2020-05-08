На Дону разрешат заниматься спортом на свежем воздухе по двое
С 15 мая в Ростовской области начинается постепенное послабление режима ограничений. Об этом вечером 12 мая сообщил губернатор Василий Голубев.
Так, начиная с 18 мая, жителя Дона разрешат заниматься спортом на улице с соблюдением ряда условий.
- Физической культурой жители области смогут начать заниматься на открытом воздухе, но группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции, - пояснил глава региона.
Добавим, что обязательным остаётся ношение масок не только в общественных местах и в транспорте, но и на улице.
Как ранее сообщал Rostov.ru, с 15 мая возобновляется в полном объёме оказание государственных услуг в МФЦ. Работа будет вестись по предварительной записи. С этой же даты возобновляют деятельность продовольственные ярмарки. Дончанам также разрешили ездить на дачи, но только в узком семейном кругу.
Со следующей недели начинают работать ряд предприятий сферы обслуживания. При этом деятельность некоторых организаций по-прежнему остаётся под запретом до особого распоряжения.