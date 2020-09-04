В Ростове без вести пропал 35-летний мужчина

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 35-летнего мужчину. Он ушёл из дома и не вернулся обратно. О местонахождении жителя донской столицы информации пока нет.Как стало известно, Александр Фурсов проживает и работает в Ростове уже несколько лет. Последний раз его видели 5 сентября на улице Вавилова. Дата и причины исчезновения мужчины неизвестны. По словам родственницы, пропавший не был конфликтным человеком, поэтому она не знает, куда мог деться ее брат.Рост Александра - примерно 180 сантиметров. У него плотное телосложение, на руках и ноге есть татуировки.Если вы что-либо узнаете о местонахождении пропавшего, позвоните по телефону: +7-951-529-12-67.