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На Дону прогнозируется похолодание и усиление ветра

На Дону прогнозируется похолодание и усиление ветра
Фото: rasfokus.ru

В Ростовской области после аномально тёплого начала ноября наступит похолодание.

По прогнозу синоптиков, после +20…+21 градуса похолодает до +15…+16 градусов. Ветер усилится до 6-11 м/с.

В начале новой недели температура продолжит снижаться, каждый день теряя 1-2 градуса. Если в понедельник ещё ожидается до +16 градусов, то уже в четверг столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

Как ранее сообщали в Ростовском гидрометцентре, к середине месяца температура вернётся к своим привычным для этого времени года показателям.

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