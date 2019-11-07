На Дону прогнозируется похолодание и усиление ветра



Фото: rasfokus.ru



В Ростовской области после аномально тёплого начала ноября наступит похолодание.



По прогнозу синоптиков, после +20…+21 градуса похолодает до +15…+16 градусов. Ветер усилится до 6-11 м/с.



В начале новой недели температура продолжит снижаться, каждый день теряя 1-2 градуса. Если в понедельник ещё ожидается до +16 градусов, то уже в четверг столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается.



Как ранее сообщали в Ростовском гидрометцентре, к середине месяца температура вернётся к своим привычным для этого времени года показателям.