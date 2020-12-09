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Катер Азово-Черноморского филиала института рыбного хозяйства и океанографии отремонтируют за восемь миллионов

Катер Азово-Черноморского филиала института рыбного хозяйства и океанографии отремонтируют за восемь миллионов
Катер «Тайфун» Азово-Черноморского филиала института рыбного хозяйства и океанографии отремонтируют за восемь миллионов. Данные об этом появились на сайте госзакупок 10 декабря.

Подрядчик должен отреставрировать корпус катера, произвести замену люка и палубного оборудования, отремонтировать систему отопления и безопасности. Также работы нужно провести и внутри катера. Привести судно в порядок необходимо до июня 2021 года.

Средства на ремонт выделят из федерального бюджета. Сам катер «Тайфун» произведен в 1997 году в Финляндии.

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