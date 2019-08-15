В Ростовской области археологи обнаружили старинные костяные часы



В Азове Ростовской области археологи обнаружили старинные костяные часы. Предмет нашли на раскопке на Петровском бульваре. Об этом сообщили в Азовском музее-заповеднике.



Часы представляеют собой небольшого размера установку с закрепленной на ней лопаткой. Такой инструмент использовался в древнем Азаке для оценки качества веса монет.



– С помощью часов жители города не взвешивали монеты, а оценивали их полновесность. Для этого нужно было положить монету на лопатку. Легкая монета соскакивала с лопатки, полновесная оставалась на ней, – поведал завотделом археологии музея Андрей Масловский.



По его словам, это не первая подобная находка. Археологи уже сталкивались с фрагментами или целыми костяными часами для измерения полновесности. Часто их обнаруживают на узкой полосе вдоль центральной магистрали. На этой территории собирались торговцы Азака.