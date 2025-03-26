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На Дону подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО до 20 апреля

На Дону подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО до 20 апреля
Аксайский районный суд Ростовской области продлил меру пресечения для Раджа Л. на месяц. Он останется в СИЗО как минимум до 20 апреля 2025 года.

По данным следствия, Радж Л. на протяжении нескольких месяцев удерживал людей на ферме в Аксайском районе, лишив их связи с внешним миром и документов. Пленники выполняли бесплатную работу на полях рядом с хутором Слава Труда, получая лишь скудное питание. За неповиновение их могли подвергнуть физическому насилию.

Радж Л. был задержан 23 октября. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Фото: СК
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