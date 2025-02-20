В Ростовской области в СИЗО оставили подозреваемого в использовании рабского труда

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Аксайский районный суд Ростовской области принял решение продлить на месяц меру пресечения в отношении лица, подозреваемого в использовании рабского труда на ферме. Радж Л. будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 20 марта 2025 года.По данным следствия, обвиняемый в течение нескольких месяцев удерживал людей на ферме, лишив их средств и личных документов. Пленники были вынуждены работать на полях рядом с хутором Слава Труда в Аксайском районе без оплаты, получая лишь минимальное питание. За неповиновение они подвергались физическому насилию.Радж Л. был задержан 23 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.