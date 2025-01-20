Подозреваемого в использовании рабского труда в Ростовской области оставили в СИЗО

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Аксайский районный суд Ростовской области продлил меру пресечения жителю Азова, подозреваемому в использовании рабского труда. Раджа Л. оставили в СИЗО как минимум до 20 февраля 2025 года.Радж Л. был задержан 23 октября. По версии следствия, он несколько месяцев удерживал людей на ферме и лишал их свободы передвижения и документов. Пленники были вынуждены трудиться на полях рядом с хутором Слава Труда без оплаты. Им предоставляли лишь минимальное питание, а за неповиновение их могли бить.В отношении Раджа Л. возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.