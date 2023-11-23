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Членам семей участников СВО компенсируют часть расходов на оплату ЖКУ

Членам семей участников СВО компенсируют часть расходов на оплату ЖКУ
В 2024 году члены семей участников СВО из Ростовской области смогут частично компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Донские парламентарии единогласно приняли областной закон «О мерах социальной поддержки членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции».

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что региональные власти продолжают расширять меры соцподдержки для участников спецоперации.

— Введенная льгота включена в Единый стандарт региональных мер социальной поддержки, подготовленный рабочей группой по вопросам СВО, которую возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Единый стандарт на Дону внедрен в полном объеме, — добавил Александр Ищенко.

Новыми льготами смогут воспользоваться супруги, родители, дети и лица, находящиеся на иждивении бойцов спецоперации (мобилизованных, контрактников, добровольцев). Помимо возмещения трат на ЖКУ, закон предусматривает компенсацию взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Всего на Дону действуют десятки различных льгот и мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Некоторые из них нашли отражение на федеральном уровне.
Фото: Rostov.ru.
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