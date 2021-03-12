На Дону перестал снижаться коэффициент распространения COVID-19
В Ростовской области перестал снижаться коэффициент распространения коронавируса. По состоянию на 16 марта он остался равен 0,92. Это значит, что один инфицированный до самоизоляции может заразить одного здорового дончанина.
За прошедшие 24 часа в регионе заболели 246 человек, а общее число инфицированных выросло до 77 225. Из них 3 320 не смогли побороть вирус. За минувшие сутки скончались пять жителей региона в возрасте от 41 года до 86 лет.
В Ростовской области продолжает действовать система «Светофор». Все муниципалитеты находятся в «красной», «желтой» или «зеленой» зонах в зависимости от ситуации по COVID-19. На определение цвета влияют несколько факторов: загруженность коечного фонда, уровень тестирования и вакцинирования жителей и прирост заболевших коронавирусом и пневмонией. В настоящее время в «красную» зону входят четыре муниципалитета: Багаевский и Красносулинский районы, а также Гуково и Зверево - на пять меньше, чем на предыдущей неделе.