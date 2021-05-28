На Дону ожидается ливень и шквалистый ветер

В донском регионе снова испортится погода. 31 мая в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.В этот день в большинстве районов будет идти дождь с грозой и градом. Кроме того, усилится ветер. Его порывы будут достигать 23 метров в секунду.В связи с этим возможны падения массивных веток, слабо закрепленных конструкций и обрывы ЛЭП.В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 01, для абонентов сотовой связи – 112.