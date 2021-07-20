Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону ожидаются град, ливень и гроза

На Дону ожидаются град, ливень и гроза
В донском регионе в ближайшее время испортится погода. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, 22 июля в большинстве районов пройдут дожди с грозами и градом.

Помимо обильных осадков, в области ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду (86 километров в час).

В связи с этим возможны падения массивных веток и слабозакрепленных конструкций. Водителям рекомендуют не ставить свои автомобили под деревьями, а пешеходам не ходить под ветхими зданиями и рекламными щитами.

При этом в большинстве муниципалитетов будет достаточно жарко: до +25 - ночью и до +35 - днем.

Фото: ord-02.com

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.