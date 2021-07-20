На Дону ожидаются град, ливень и гроза

В донском регионе в ближайшее время испортится погода. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, 22 июля в большинстве районов пройдут дожди с грозами и градом.Помимо обильных осадков, в области ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду (86 километров в час).В связи с этим возможны падения массивных веток и слабозакрепленных конструкций. Водителям рекомендуют не ставить свои автомобили под деревьями, а пешеходам не ходить под ветхими зданиями и рекламными щитами.При этом в большинстве муниципалитетов будет достаточно жарко: до +25 - ночью и до +35 - днем.Фото: ord-02.com