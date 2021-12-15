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За сутки в Ростовской области от COVID-19 вылечились больше тысячи человек

За сутки в Ростовской области от COVID-19 вылечились больше тысячи человек

На Дону количество выздоровевших от коронавируса за 24 часа перевалило за тысячу. По последним данным, зарегистрировано 1 025 отрицательных ПЦР-тестов. Об этом сообщает 17 декабря правительство Ростовской области.

Медики продолжают оказывать качественную помощь пациентам с подтвержденным ковидом. С начала пандемии им удалось вылечить 162 250 жителей Ростовской области. В стационаре сейчас находятся чуть больше трех тысяч человек. К аппаратам ИВЛ из-за сильного поражения легких подключили 34 из них. Еще 287 пациентов могут дышать самостоятельно, но с помощью масок и мундштуков. За уровнем кислорода в их крови постоянно следят врачи.

Отметим, что с 20 декабря без ограничения будут оказывать плановую медицинскую помощь. Послабления коснутся 27 городов и районов донского региона. Изменения в соответствующее постановление уже внес губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Фото: asqltd.co.uk
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