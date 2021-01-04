На Дону от коронавируса скончались еще 15 человек

С 6 по 7 января в на Дону от коронавируса умерли 15 человек. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 2 172 пациента.За сутки умерли восемь женщин от 63 до 92 лет и семь мужчин в возрасте от 62 до 83 лет. У них были различные хронические заболевания, осложнения которых привели к смерти.Каждые сутки от COVID-19 умирают свыше 10 пациентов. В большинстве случаев вирус представляет опасность для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.