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На Дону от коронавируса скончались еще 15 человек

На Дону от коронавируса скончались еще 15 человек
С 6 по 7 января в на Дону от коронавируса умерли 15 человек. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 2 172 пациента.

За сутки умерли восемь женщин от 63 до 92 лет и семь мужчин в возрасте от 62 до 83 лет. У них были различные хронические заболевания, осложнения которых привели к смерти.

Каждые сутки от COVID-19 умирают свыше 10 пациентов. В большинстве случаев вирус представляет опасность для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

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