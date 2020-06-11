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В Ростовской области большинство новых пациентов с коронавирусом – не старше 45 лет

В Ростовской области большинство новых пациентов с коронавирусом – не старше 45 лет
Среди новых пациентов с коронавирусом большинство – это люди не старше 45 лет. Об этом сообщили в правительстве области.

За последние сутки диагноз подтвердился у 158 человек. Из них 65 пациентов – в возрасте от 18 до 45 лет. 58 заболевших относятся к возрастной категории от 46 до 65 лет. Ещё 19 инфицированных – это дончане в возрасте от 66 до 79 лет. Десять человек – старше 80 лет. За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у шести детей.

Напомним, в Ростовской области от COVID-19 скончались ещё четыре человека. Таким образом, за весь период распространения коронавируса на Дону жертвами заболевания стал 71 человек.

По данным на 16 июня, в регионе зарегистрированы 7 799 случаев заболевания коронавирусом.

Теги: коронавирус в Ростове

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