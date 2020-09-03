На Дону от COVID-19 умерли еще четыре пожилых человека

В Ростовской области за минувший день зафиксировали новые случаи смертей от коронавируса, передает региональное правительство по данным за 5 сентября.На Дону все умершие за последний день страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими. У женщины 83 лет имелась хроническая болезнь желудочно-кишечного тракта. Двое дончан 85 и 96 лет скончались от осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. У скончавшегося 83-летнего мужчины зафиксированы неврологические нарушения.Всего в Ростовской области жертвами пандемии коронавируса числяся 373 человека.