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На Дону от COVID-19 умерли еще четыре пожилых человека

На Дону от COVID-19 умерли еще четыре пожилых человека
В Ростовской области за минувший день зафиксировали новые случаи смертей от коронавируса, передает региональное правительство по данным за 5 сентября.

На Дону все умершие за последний день страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими. У женщины 83 лет имелась хроническая болезнь желудочно-кишечного тракта. Двое дончан 85 и 96 лет скончались от осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. У скончавшегося 83-летнего мужчины зафиксированы неврологические нарушения.

Всего в Ростовской области жертвами пандемии коронавируса числяся 373 человека.

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