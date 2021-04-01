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На Дону от COVID-19 скончались еще 24 жителя

На Дону от COVID-19 скончались еще 24 жителя
В Ростовской области за последние сутки от коронавируса скончались еще 24 человека. За все время пандемии инфекция забрала жизни 3 656 человек.

В регистре умерших на 3 апреля - 10 женщин в возрасте от 48 до 95 лет и 14 мужчин от 64 до 90 лет. По информации регионального правительства, все они имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма.

За прошедшие сутки в регионе выявили еще 242 пациента заразившихся коронавирусной инфекцией. Большинство из зараженных переносят болезнь в легкой форме, но бывают и тяжелые больные, которым необходимо лечение в стационарах городских больниц.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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