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За сутки коронавирус забрал жизни 21 жителя Ростовской области

За сутки коронавирус забрал жизни 21 жителя Ростовской области
От последствий коронавируса скончался еще 21 житель Ростовской области. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 3 307 дончан.

В регистре умерших на 20 марта – 15 женщин в возрасте от 32 до 83 лет и шестеро мужчин от 48 до 76 лет.

Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания различных систем организма, в основном сердечно-сосудистой, сообщили в правительстве региона.

Положительные тесты на коронавирус за последние сутки получил еще 241 житель региона, а за весь период пандемии - более 78 тысяч. Из них 89% уже выздоровели и вернулись к привычной жизни.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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