За сутки коронавирус забрал жизни 21 жителя Ростовской области

От последствий коронавируса скончался еще 21 житель Ростовской области. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 3 307 дончан.В регистре умерших на 20 марта – 15 женщин в возрасте от 32 до 83 лет и шестеро мужчин от 48 до 76 лет.Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания различных систем организма, в основном сердечно-сосудистой, сообщили в правительстве региона.Положительные тесты на коронавирус за последние сутки получил еще 241 житель региона, а за весь период пандемии - более 78 тысяч. Из них 89% уже выздоровели и вернулись к привычной жизни.