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На Дону осудили водителя грузовика, по вине которого в ДТП погибли мать с двухлетним ребенком

На Дону осудили водителя грузовика, по вине которого в ДТП погибли мать с двухлетним ребенком
Азовский городской суд вынес приговор водителю грузовика, спровоцировавшему смертельное ДТП. Его обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщал Rostov.ru, трагедия произошла утром 4 августа 2020 года. В тот день 34-летний водитель грузовика ехал по автодороге село Пешково - село Займо-Обрыв. В районе села Головатовка он выехал на главную дорогу, не уступив «ВАЗ-2110. От сильного удара легковушка разбилась всмятку. Двухлетний ребенок и его 33-летняя мать, сидевшие в ВАЗе, скончались на месте от полученных травм. Кроме того, пострадали 28-летний водитель и пассажиры легковушки - 30-летняя женщина и 27-летний парень.

Мужчину, находившегося за рулем грузовой машины, задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть малыша и его мамы. Мужчину приговорили к четырем годам колонии-поселения с лишением права два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, подсудимого обязали выплатить потерпевшей стороне 4 миллиона рублей.

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