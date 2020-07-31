На Дону грузовик «ГАЗ-53» врезался в легковушку: погибли 33-летняя женщина и ее двухлетний малыш

Столкновение грузовика и легковушки произошло в Азовском районе Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 августа около 10:30 на третьем километре автодороги «село Пешково — село Обрыв».Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 34-летний шофер за рулем грузовика «ГАЗ-53» двигался по дороге. Автомобилист выезжал с прилегающей территории, но не предоставил преимущество «ВАЗ-2110», под управлением 28-летнего водителя. В итоге грузовая машина на скорости врезалась в отечественную легковушку.- В результате ДТП от полученных травм скончались двухлетний ребенок и его 33-летняя мать, - добавили в ведомстве. - Кроме того, в аварии пострадали водитель ВАЗа и его пассажиры — 30-летняя женщина и 27-летний парень.