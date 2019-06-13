Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчину приговорили за смертельное ДТП

В Ростовской области мужчину приговорили за смертельное ДТП
Ремонтненский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, по вине которого случилось ДТП с погибшей. После аварии на него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, в декабре 2018 года подсудимый двигался на автомобиле «ВАЗ-21102» по трассе вблизи села Ремонтное. Вместе с ним в салоне машины находились еще четыре человека. Он превысил допустимую скорость, не справился с управлением, в результате чего машину занесло и выкинуло на обочину.

Автомобиль перевернулся на крышу. Одна пассажирка получила серьезные травмы и скончалась на месте. Приехавшие медики констатировали ее смерть. На водителя отечественного авто возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Мужчину осудили и назначили наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно, - отметили в ведомстве. – Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение двух лет.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.