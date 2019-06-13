В Ростовской области мужчину приговорили за смертельное ДТП



Ремонтненский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, по вине которого случилось ДТП с погибшей. После аварии на него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По данным следствия, в декабре 2018 года подсудимый двигался на автомобиле «ВАЗ-21102» по трассе вблизи села Ремонтное. Вместе с ним в салоне машины находились еще четыре человека. Он превысил допустимую скорость, не справился с управлением, в результате чего машину занесло и выкинуло на обочину.



Автомобиль перевернулся на крышу. Одна пассажирка получила серьезные травмы и скончалась на месте. Приехавшие медики констатировали ее смерть. На водителя отечественного авто возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



- Мужчину осудили и назначили наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно, - отметили в ведомстве. – Кроме того, ему запретили управлять транспортом в течение двух лет.