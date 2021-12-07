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На Дону остается высоким коэффициент распространения коронавируса

На Дону остается высоким коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области коэффициент распространения коронваруса остается на высокой отметке. По данным на 9 декабря, он равен единице. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный COVID-19 может заразить как минимум одного здорового.

Растет и число заболевших. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 648 человек. Всего сначала пандемии инфекцию подхватили 181 410 жителей региона. Большинство из них побороли опасный вирус. Однако спасти удалось не всех. За прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни 33 пациентов ковидных госпиталей. Это 18 женщин и 15 мужчин. Большинство из них - люди старше 60 лет.

Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 9 042 человека. По информации областного правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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