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На Дону около 200 жителей небольшого хутора вторую неделю сидят без воды

На Дону около 200 жителей небольшого хутора вторую неделю сидят без воды
Жители небольшого хутора Коминтерн, расположенного в Тацинском районе, обратились к властям Ростовской области с публичным призывом о помощи в решении проблемы с водоснабжением.

9 ноября несколько местных жителей собрались у скважины, подающей воду, чтобы записать обращение. По словам хуторян, с 2 ноября их поселение страдает от нехватки воды из-за повреждения на насосной станции, которая до сих пор не отремонтирована. Местные жители звонили в различные службы, но сталкивались только с отговорками о том, что сотрудники больны или руководство в отпуске.

— У нас живут многодетные семьи, участники СВО, ветераны и инвалиды. Мы просто не в состоянии купить воду. Мы живём в XXI веке, хоть и в отдалённом селе. Просим о помощи! — с горечью говорит одна из местных жительниц.

Хуторяне надеются, что их обращение получит общественный резонанс и поможет им решить насущную проблему. Они также рассчитывают на поддержку нового временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, который не остаётся равнодушным к подобным вопросам.
Фото: Скрин с видео.
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