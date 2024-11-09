На Дону около 200 жителей небольшого хутора вторую неделю сидят без воды

Фото: Скрин с видео.

Жители небольшого хутора Коминтерн, расположенного в Тацинском районе, обратились к властям Ростовской области с публичным призывом о помощи в решении проблемы с водоснабжением.9 ноября несколько местных жителей собрались у скважины, подающей воду, чтобы записать обращение. По словам хуторян, с 2 ноября их поселение страдает от нехватки воды из-за повреждения на насосной станции, которая до сих пор не отремонтирована. Местные жители звонили в различные службы, но сталкивались только с отговорками о том, что сотрудники больны или руководство в отпуске.— У нас живут многодетные семьи, участники СВО, ветераны и инвалиды. Мы просто не в состоянии купить воду. Мы живём в XXI веке, хоть и в отдалённом селе. Просим о помощи! — с горечью говорит одна из местных жительниц.Хуторяне надеются, что их обращение получит общественный резонанс и поможет им решить насущную проблему. Они также рассчитывают на поддержку нового временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, который не остаётся равнодушным к подобным вопросам.