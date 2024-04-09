В Ростове жители Западного трое суток сидят без горячей воды

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В Ростове-на-Дону жители Западного уже три дня сидят без воды. Об этом горожане сообщили на сайте Благоустройства 9 апреля.По словам местных жителей, горячую воду отключили на улице 339-й Стрелковой Дивизии,17/2. Возле дома №2 специалисты разрыли дорогу, там планируют проводить ремонт.- Уже надоело греть на всю семью (в которой двое детей) кастрюли,- сказано в жалобе.Как сообщили жильцам «Ростовские тепловые сети» работы начнут только после согласования. Все дело в том, что недалеко проходит силовой кабель.Уже трое суток жители вынуждены греть воду в кастрюлях, чтобы элементарно принять душ или приготовить пищу. Как скоро горячая вода снова появится в домах ростовчан, не сообщается.