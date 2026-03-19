Более 30 поездов в Ростовской области изменят расписание из-за ремонта путей

Фото: Donday

Пассажирам пригородных поездов Ростовской области следует быть внимательными: с 23 марта по 26 апреля 2026 года более 30 поездов изменят свое расписание в связи с проведением технических работ на железнодорожных путях. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).Ремонтные работы затронут различные направления, в том числе маршруты Ростов – Лихая, Лихая – Глубокая, Шептуховка – Лихая, Лихая – Ростов, Усть-Донецкая – Ростов, Глубокая – Шептуховка, Лихая – Кутейниково, Кутейниково – Лихая, Ростов – Азов, Азов – Ростов, Ростов – Батайск, Волгодонская – Ростов.Поезд №6155 «Ростов – Лихая» будет отправляться из Ростова-Главного на 17 минут позже, в 06:28. Прибытие в Лихую также задержится на 17 минут, в 10:14.Поезд №6157 «Ростов – Лихая» отправится по графику в 07:40, однако прибудет в Лихую на 23 минуты позже, в 12:07.Составной поезд №6161/6361 «Ростов – Лихая – Глубокая» претерпит значительные изменения. Отправление из Ростова-Главного для части поезда №6161 задержится на 1 час 28 минут (отправление в 18:00). Часть поезда №6361, следующая из Лихой в Глубокую, также отправится с опозданием на 1 час 28 минут (отправление из Лихой в 21:51).Поезд №6356 «Шептуховка – Лихая» отправится из Шептуховки на 18 минут позже (05:10), а прибытие в Лихую ожидается на 42 минуты позже (08:32).Поезд №6160 «Лихая – Ростов» отправится из Лихой на 1 час 3 минуты позже (09:14) и прибудет в Ростов-Главный также с опозданием на 1 час 3 минуты (13:00).Поезд №6162 «Лихая – Ростов» отправится в 03:48 (-7 мин), с прибытием в Ростов-Главный в 07:58 (+28 мин).Поезд №6164 «Лихая – Ростов» отправится на 10 минут раньше (04:21), но последующие остановки будут иметь свои корректировки, а общее прибытие в Ростов-Главный произойдет на 3 минуты позже (08:48).Поезд №6170 «Усть-Донецкая – Ростов» отправится по графику, но некоторые станции будут иметь задержки. Прибытие в Ростов-Главный ожидается на 12 минут позже (10:30).Поезд №6354 «Глубокая – Лихая» отправится на 16 минут раньше (05:48), с соответствующим ранним прибытием в Лихую (06:54).Поезд №6359 «Глубокая – Шептуховка» отправится из Глубокой на 1 минуту позже (20:18), а прибытие в Шептуховку ожидается на 12 минут позже (22:02).Составной поезд №6363/6365 «Лихая – Глубокая – Кутейниково» будет отправляться из Лихой на 30 минут позже (07:07). Часть поезда №6365 из Глубокой в Кутейниково отправится на 56 минут позже (09:46), а прибытие в Кутейниково ожидается на 1 час 6 минут позже (11:46).Составной поезд №6364/6158 «Кутейниково – Лихая – Ростов» будет отправляться из Кутейниково на 1 минуту раньше (14:24), а из Лихой (поезд №6158) на 3 минуты позже (17:47). Прибытие в Ростов-Главный ожидается на 3 минуты позже (21:30).Составной поезд №6515/6517 «Ростов – Лихая – Кутейниково» отправится из Ростова-Главного на 23 минуты позже (16:12). Часть поезда №6517 из Лихой в Кутейниково отправится на 26 минут позже (19:17), а прибытие в Кутейниково ожидается на 39 минут позже (21:54).Поезд №6366 «Лихая – Новомихайловская» отправится на 9 минут раньше (07:14).Поезд №6367 «Новомихайловская – Лихая» отправится по графику, однако некоторые остановки будут с незначительной задержкой (до 4 минут).Поезда №6026 «Ростов – Азов» и №6025 «Азов – Ростов» будут отправляться позже и прибывать с опозданием на 42 и 28 минут соответственно.Поезд №6034 «Ростов – Азов» (по выходным) отправится на 19 минут раньше (07:00), но прибытие в Азов ожидается на 13 минут позже (08:11).Поезд №6406 «Ростов – Батайск» отправится на 5 минут позже (17:38).Поезд №6813 «Волгодонская – Ростов» будет следовать действующим расписанием до станции Целина, где будет небольшая задержка (до 5 минут).Пассажирам настоятельно рекомендуется уточнять актуальное расписание поездов непосредственно перед поездкой на официальном сайте СКЖД или в справочных службах.