На Дону объявили штормовое предупреждение из-за возможных пожаров

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В Ростовской области объявлена экстренная готовность из-за критической пожарной опасности высшего, 5-го класса. Информация предоставлена областным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций.По данным Росгидромета, до конца текущих суток, 5 мая, и в течение всего дня 6 мая, на территории Ростовской области, особенно в её северо-западной части, ожидается крайне неблагоприятная обстановка в плане возникновения пожаров (наивысший, 5 класс опасности).Ввиду значительно возросшей угрозы возгораний, населению Ростовской области настоятельно советуют придерживаться мер противопожарной защиты. Подчёркивается необходимость воздержания от применения открытого пламени вблизи сухих растений и лесных насаждений. При организации кострища необходимо предварительно создать вокруг него защитный барьер, убрав траву и опавшие листья на полметра в окружности, а после использования очаг следует тщательно погасить водой или засыпать грунтом.