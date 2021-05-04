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На Дону объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

На Дону объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами
В донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и сильного ветра. С 10 по 11 мая в Ростовской области испортится погода.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, порывы воздушных масс будут достигать 20-23 метров в секунду (83 километра в час).

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на безопасное расстояние (30-40 метров). Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией.

В городе постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Если таких вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями.

Любителям купаться или рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоёма.

Фото: www.ridus.ru.

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