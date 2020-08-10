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В донской столице объявили штормовое предупреждение из-за грозы и ливней

В донской столице объявили штормовое предупреждение из-за грозы и ливней
В донской столице объявили штормовое предупреждение из-за грозы, ливней и сильного ветра. Об этом сообщает ГО и ЧС.

12 и 13 августа в Ростове прогнозируются сильные дожди в сочетании с грозой и ураганным ветром, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду.

Из-за непогоды возможны обрывы ЛЭП и падения деревьев. Не исключено, что во время дождя ухудшится ситуация на дорогах. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем.

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