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В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра

В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра
В донской столице из-за шквалистого ветра и ливня объявлено штормовое предупреждение. О неблагоприятных метеоусловиях 1 мая сообщили в Управлении ГО и ЧС по Ростову-на-Дону.

1 и 2 мая в Ростове ожидаются гроза, сильный ветер, до 18-20 метров в секунду, и ливень. Такая погода продержится как минимум до 5 мая. Во время грозы не стоит прятаться под одиноко стоящими деревьями. Лучше неблагоприятную погоду переждать дома.

В случае возникновения ЧС просьба звонить по номеру: 112.

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