В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра



В донской столице из-за шквалистого ветра и ливня объявлено штормовое предупреждение. О неблагоприятных метеоусловиях 1 мая сообщили в Управлении ГО и ЧС по Ростову-на-Дону.



1 и 2 мая в Ростове ожидаются гроза, сильный ветер, до 18-20 метров в секунду, и ливень. Такая погода продержится как минимум до 5 мая. Во время грозы не стоит прятаться под одиноко стоящими деревьями. Лучше неблагоприятную погоду переждать дома.



В случае возникновения ЧС просьба звонить по номеру: 112.