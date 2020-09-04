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На Дону немного снизился коэффициент распространения вируса COVID-19

На Дону немного снизился коэффициент распространения вируса COVID-19
Коэффициент распространения вируса COVID-19 немного снизился в Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 6 сентября, показатель заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей Дона продолжает повышаться. За сутки он подскочил с 419,6 до 423,2. При этом коэффициент заболеваемости ненамного снизился – с 1,09 до 1,07.

Отметим, данная цифра влияет на переход к следующему этапу снятия ограничительных мер в регионе. Если она сохраняется выше единицы, то послабления могут отсрочить.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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