На Дону немного снизился коэффициент распространения вируса COVID-19

Коэффициент распространения вируса COVID-19 немного снизился в Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 6 сентября, показатель заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей Дона продолжает повышаться. За сутки он подскочил с 419,6 до 423,2. При этом коэффициент заболеваемости ненамного снизился – с 1,09 до 1,07.Отметим, данная цифра влияет на переход к следующему этапу снятия ограничительных мер в регионе. Если она сохраняется выше единицы, то послабления могут отсрочить.