На Дону нашли живым пропавшего жителя Украины

В Ростовской области удалось найти пропавшего жителя Украины. Александр Никоровский около двух недель не выходил на связь с родственниками.Известно, что поиски жителя ЛНР начались еще 1 сентября. В тот день он пересек границу Украины с Россией. Потом он сообщил, что находится в Ростовской области, и пропал. Больше телефон мужчины не отвечал, и сам он ни с кем не связывался. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью в волонтерские отряды.К счастью, утром 12 сентября Александра нашли живым. Его здоровью ничего не угрожает, однако где он был все это время и почему не сообщал о своем местонахождении, пока остается неизвестным.