На Дону начальник исправительной колонии пойдёт под суд за превышение должностных полномочий

В Ростовской области перед судом предстанет начальник исправительной колонии № 15 Батайска. Сотрудник ГУФСИН обвиняется в превышении должностных полномочий.По версии следствия, с 2016-го по 2019 год обвиняемый заставлял осуждённого делать ремонт в административных и жилых помещениях исправительной колонии за свой счёт. Родственник заключённого купил строительные инструменты и материалы на сумму более 235 тысяч рублей. Стройматериалы он передал в учреждение.Используя эти материалы, заключенные сделали ремонт. Взамен осужденный перебрался в более комфортные условия отбывания наказания.