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На Дону начальник исправительной колонии пойдёт под суд за превышение должностных полномочий

На Дону начальник исправительной колонии пойдёт под суд за превышение должностных полномочий
В Ростовской области перед судом предстанет начальник исправительной колонии № 15 Батайска. Сотрудник ГУФСИН обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2016-го по 2019 год обвиняемый заставлял осуждённого делать ремонт в административных и жилых помещениях исправительной колонии за свой счёт. Родственник заключённого купил строительные инструменты и материалы на сумму более 235 тысяч рублей. Стройматериалы он передал в учреждение.

Используя эти материалы, заключенные сделали ремонт. Взамен осужденный перебрался в более комфортные условия отбывания наказания.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.

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