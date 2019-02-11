В Ростовской области перед судом предстанет заключенный за дачу взятки сотруднику колонии



В Ростовской области будут судить заключенного ИК-12 за дачу взятки. Приговоренный к 8,5 года колонии строгого режима пытался дать 30 тысяч рублей сотруднику колонии.



По версии следствия, в октябре 2018 года отбывающий наказание договорился за некую сумму с сотрудником исправительного учреждения за пронос на территорию колонии запрещенных предметов. Работник учреждения оповестил об этом начальство.



Приняв от заключенного половину необходимой суммы, он в придачу получил 300 таблеток лекарственного препарата, содержащего психотропные вещества. После этого осужденный был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН.



- По делу 24-летнего заключенного завершено уголовное дело за дачу взятки, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.