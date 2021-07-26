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На Дону на подростка, устроившего смертельное ДТП, завели уголовное дело

На Дону на подростка, устроившего смертельное ДТП, завели уголовное дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего парня, устроившего смертельное ДТП. Трагедия случилась около полуночи 23 июля в Целинском районе.

Как сообщал Rostov.ru, в тот вечер 16-летний парень дождался, когда родители лягут спать, и взял ключи от машины. Юноша выпил спиртного и сел за руль «Шкоды Октавиа». Подросток помчался по автодороге Егорлыкская - Сальск. В районе 28-го километра юный водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, по которой двигалась «Лада Ларгус». Избежать столкновения водителям не удалось. Парня с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. А 46-летний мужчина, сидевший за рулем «Лады», скончался на месте.

- В отношении несовершеннолетнего жителя Республики Калмыкия завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Областная прокуратура организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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