На Дону пьяный подросток на иномарке устроил смертельное ДТП

В Ростовской области подросток на иномарке устроил смертельную аварию. Трагедия случилась в Целинском районе в ночь на 23 июля.По предварительной информации, в тот вечер 16-летний парень дождался, когда родители лягут спать, и взял ключи от машины. Юноша выпил спиртного и сел за руль «Шкоды Октавиа». Подросток помчался по автодороге Егорлыкская - Сальск. В районе 28-го километра юный водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, по которой двигалась «Лада Ларгус». Избежать столкновения водителям не удалось.От сильного удара обе легковушки превратились в груду металлолома. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, парня с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. А 50-летний мужчина, сидевший за рулем «Лады», скончался на месте.