В Ростовской области суд избрал меру пресечения мужчине, который зарезал приятеля

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В Ростовской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Инцидент, приведший к трагическим последствиям, произошел в Новошахтинске в первый день нового года.По имеющейся информации, два приятеля проводили время вместе в квартире, расположенной на улице Челюскина. В ходе употребления алкогольных напитков между ними разгорелся конфликт. В состоянии аффекта один из мужчин достал нож и нанес удар в область шеи своему товарищу. Пострадавшего экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, где он, к сожалению, скончался от полученной травмы.В связи с произошедшим, в отношении жителя Новошахтинска было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей, касающейся умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего.Согласно данным объединенной пресс-службы судебной системы, подозреваемый будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 4 июля.