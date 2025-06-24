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В Ростовской области мужчина жестоко зарезал приятеля ножом

В Ростовской области мужчина жестоко зарезал приятеля ножом

В Ростовской области зарегистрировано убийство, в котором подозревается местный житель. Информацию предоставили в следственном управлении СК по Ростовской области.

Инцидент произошел в городе Шахты 21 июня 2025 года. Согласно предварительным данным, 30-летний гражданин, временно проживавший в хостеле, распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе застолья между ними возник конфликт на почве денежного долга. В результате внезапно возникшей агрессии подозреваемый нанес 43-летнему приятелю несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, однако вскоре был задержан в городе Новочеркасске.

По словам представителя ростовского Следственного комитета, по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Фото: Нейросеть
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