На Дону коэффициент распространения коронавируса снова приблизился к единице

В донском регионе продолжает расти количество людей, заразившихся коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 127 человек.По информации правительства Ростовской области, коэффициент распространения COVID-19 снова приблизился к единице. По состоянию на 9 августа он равен 0,99.Напомним, данный показатель непосредственно влияет на переход к следующему этапу отмены карантинных запретов. Ростовская область в настоящее время находится на третьей стадии снятия ограничительных мер. Так, с 20 июля разрешили работать всем непродовольственным магазинам, а также выставочным центрам и музеям. Уже с 3 августа возобновили деятельность аквапарки, размещенные на открытом воздухе, и аттракционы в парках.С 10 августа свои двери откроют все рестораны и кафе. Кроме того, будет разрешена экскурсионная деятельность.