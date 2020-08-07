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На Дону коэффициент распространения коронавируса снова приблизился к единице

На Дону коэффициент распространения коронавируса снова приблизился к единице
В донском регионе продолжает расти количество людей, заразившихся коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 127 человек.

По информации правительства Ростовской области, коэффициент распространения COVID-19 снова приблизился к единице. По состоянию на 9 августа он равен 0,99.

Напомним, данный показатель непосредственно влияет на переход к следующему этапу отмены карантинных запретов. Ростовская область в настоящее время находится на третьей стадии снятия ограничительных мер. Так, с 20 июля разрешили работать всем непродовольственным магазинам, а также выставочным центрам и музеям. Уже с 3 августа возобновили деятельность аквапарки, размещенные на открытом воздухе, и аттракционы в парках.

С 10 августа свои двери откроют все рестораны и кафе. Кроме того, будет разрешена экскурсионная деятельность.

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