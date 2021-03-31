На Дону капитан судна предстанет перед судом за смерть моряка при падении в трюм
Капитан судна предстанет перед судом за смерть моряка в трюме баржи в Ростовской области. Волго-Донская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Батайска.
Трагедия, унесшая жизнь 23-летнего матроса, произошла осенью 2019 года. Прогуливаясь по палубе, он угодил в открытую коышку трюма баржи. Выяснилось, что причиной смерти парня стала техническая неисправность механизма откатываемых люковых закрытий. Крышка трюма баржи была негерметично закрыта, поэтому он упал туда. Главным подозреваемым в деле стал капитан судна, отвечающий за технику безопасности.
Вместе с обвинительным заключением уголовное дело направлено в Аксайский районный суд для рассмотрения по существу.