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В Ростове возбудили дело по факту гибели моряка на барже

В Ростове возбудили дело по факту гибели моряка на барже
По факту гибели моряка в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Баржа судоходной компании ООО «Аракс» в сентябре 2019 года находилась на рейде в Аксайском районе Ростовской области. По палубе шёл 23-летний моторист-рулевой, который провалился в незакрытый трюм. Молодой человек получил тяжкие телесные повреждения и погиб.

- Учитывая изложенные обстоятельства, у следствия имеются сведения, дающие основания полагать, что смерть моряка наступила в результате неосторожных действий лиц из числа членов экипажа судна, - сообщили в Южном СУТ СК России. - По факту происшествия возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Обстоятельства смерти моряка устанавливают. Расследование уголовного дела продолжается.

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