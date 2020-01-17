В Ростове возбудили дело по факту гибели моряка на барже



По факту гибели моряка в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.



Баржа судоходной компании ООО «Аракс» в сентябре 2019 года находилась на рейде в Аксайском районе Ростовской области. По палубе шёл 23-летний моторист-рулевой, который провалился в незакрытый трюм. Молодой человек получил тяжкие телесные повреждения и погиб.



- Учитывая изложенные обстоятельства, у следствия имеются сведения, дающие основания полагать, что смерть моряка наступила в результате неосторожных действий лиц из числа членов экипажа судна, - сообщили в Южном СУТ СК России. - По факту происшествия возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Обстоятельства смерти моряка устанавливают. Расследование уголовного дела продолжается.