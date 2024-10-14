На Дону камеры видеонаблюдения подключили к системе распознавания лиц

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области к системе «Безопасный город» подключили камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. В 16 городах и районах области установлены 647 камер, из которых 254 с функцией распознавания лиц. Донской регион один из первых на юге России, кто внедрил камеры с биометрикой.- Мы понимаем важность скорости реагирования в вопросах безопасности и поэтому применяем наиболее совершенные и проверенные на опыте решения, - отметил вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.Собранные данные анализируются в специальной программе, затем загружаются в сеть, и программа определяет личность человека, основываясь на фотографиях или даже скриншоте видеозаписи. Это может существенно помочь при поиске преступников.Всего в системе «Безопасный город» реализовано шесть видов видеоаналитики: распознавание дыма и огня, оставленный предмет, распознавание госномеров автомобилей, нетипичное вождение, вхождение в запрещенную зону и с 2024 года — распознавание лиц.У правоохранительных органов есть доступ к камерам в местах массового пребывания людей, в образовательных учреждениях, на социально значимых объектах,вокзалах, аэропортах, въездах и выездах из населенных пунктов и городов, а также «общественных пространств криминогенных районов».Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, необходимо строго подходить к эффективности расходования средств на приобретение и установку средств видеонаблюдения.- Важно детально выбирать места установки камер, где организация видеонаблюдения приведет к сокращению числа правонарушений и существенно повысит уровень безопасности, - уточнил заместитель губернатора Ростовской области.Кроме того, в комплекс «Безопасный город» входят автоматизированные системы безопасности на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. К ним относятся программы для мониторинга и анализа окружающей среды, радиационной обстановки, а также система автоматической связи с экстренными службами. Также имеются системы видеонаблюдения и оповещения населения, и многое другое, что позволяет в режиме реального времени контролировать все ключевые параметры безопасности в регионе.