Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

В Ростове-на-Дону в Суворовском жизнь стала еще безопаснее

В Ростове-на-Дону в Суворовском жизнь стала еще безопаснее
В жилом районе Суворовском в Ростове-на-Дону в основных местах скопления людей установлены камеры видеонаблюдения, соединенные с общегородской системой «Безопасный город».

Речь идет о пяти камерах видеонаблюдения с высоким разрешением, которые входят в комплексную систему видеонаблюдения «Безопасный город». В Суворовском ими оборудовали самые оживленные перекрестки на въездах в район. Учитывая пожелание ГИБДД, в двух из пяти камер предусмотрели функцию, позволяющую фиксировать автомобильные номера. За счет этого обеспечивается возможность информативного видеоконтроля за транспортным потоком. Эту работу продолжат и в других местах на территории жилого массива.

Напомним, в конце января застройщик организовал рабочую встречу, в которой участвовали представители ГИБДД, руководство отделения полиции Октябрьского района, МКУ «Безопасный город» и МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы». На встрече говорили о необходимости включить район в состав региональной системы, обеспечивающей безопасность населения Ростовской области. Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» выразило готовность профинансировать данный проект.

Итог встречи — специалисты МКУ «Безопасный город» начали устанавливать в жилом районе Суворовском камеры видеонаблюдения. Следующий этап предусматривает интеграцию в систему камер видеонаблюдения в пешеходной зоне Измайловского бульвара, которые до этого были там установлены мэрией. Внутри диаметра данного бульвара находятся районные школа и два детских садика. По данным источников в администрации, сейчас там решают вопрос подключения камер к электропитанию. После того как завершится строительство парка имени 70-летия Победы, его тоже включат в общегородскую систему видеонаблюдения за правопорядком.

В идеале в планах - включение в «Безопасный город» также и камер, уже стоящих в домах и учреждениях Суворовского. Но для этого необходимо серьезно проработать техническую сторону вопроса с рядом различных ведомств.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.