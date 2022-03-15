В Ростове-на-Дону в Суворовском жизнь стала еще безопаснее

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В жилом районе Суворовском в Ростове-на-Дону в основных местах скопления людей установлены камеры видеонаблюдения, соединенные с общегородской системой «Безопасный город».Речь идет о пяти камерах видеонаблюдения с высоким разрешением, которые входят в комплексную систему видеонаблюдения «Безопасный город». В Суворовском ими оборудовали самые оживленные перекрестки на въездах в район. Учитывая пожелание ГИБДД, в двух из пяти камер предусмотрели функцию, позволяющую фиксировать автомобильные номера. За счет этого обеспечивается возможность информативного видеоконтроля за транспортным потоком. Эту работу продолжат и в других местах на территории жилого массива.Напомним, в конце января застройщик организовал рабочую встречу, в которой участвовали представители ГИБДД, руководство отделения полиции Октябрьского района, МКУ «Безопасный город» и МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы». На встрече говорили о необходимости включить район в состав региональной системы, обеспечивающей безопасность населения Ростовской области. Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» выразило готовность профинансировать данный проект.Итог встречи — специалисты МКУ «Безопасный город» начали устанавливать в жилом районе Суворовском камеры видеонаблюдения. Следующий этап предусматривает интеграцию в систему камер видеонаблюдения в пешеходной зоне Измайловского бульвара, которые до этого были там установлены мэрией. Внутри диаметра данного бульвара находятся районные школа и два детских садика. По данным источников в администрации, сейчас там решают вопрос подключения камер к электропитанию. После того как завершится строительство парка имени 70-летия Победы, его тоже включат в общегородскую систему видеонаблюдения за правопорядком.В идеале в планах - включение в «Безопасный город» также и камер, уже стоящих в домах и учреждениях Суворовского. Но для этого необходимо серьезно проработать техническую сторону вопроса с рядом различных ведомств.