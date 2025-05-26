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На Дону энергетики перешли на особый режим работы из-за ураганного ветра

На Дону энергетики перешли на особый режим работы из-за ураганного ветра

Донские энергоснабжающие организации приведены в состояние усиленной готовности в преддверии штормового ветра. Об этом сообщили представители пресс-службы компании «Россети Юг».

Согласно данным метеорологов, на территории Ростовской области прогнозируется усиление ветра, при этом скорость отдельных порывов может достигать 22 метров в секунду.

Для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации на объектах энергетической инфраструктуры сформировано 237 бригад специалистов «Ростовэнерго». В их состав входят 1 416 человек и 505 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Дондей
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