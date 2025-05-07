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На Дону энергетики перешли на особый режим работы из-за шквалистого ветра

На Дону энергетики перешли на особый режим работы из-за шквалистого ветра

Компания «Россети Юг» сообщила о переходе энергетических предприятий Ростовской области в режим повышенной готовности в связи с приближающимся штормом.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 и 8 мая в некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, скорость которого может достигать 22 метров в секунду.

Для быстрого реагирования на возможные аварии на энергообъектах созданы 237 бригад экспертов «Ростовэнерго», включающих 1 416 работников и использующих 505 единиц специальной техники, заявили в компании.

Жителям Ростовской области напоминают о важности соблюдения мер безопасности во время непогоды. Рекомендуется избегать нахождения рядом с ненадежными конструкциями, электросетями и рекламными щитами, представляющими собой потенциальную угрозу.
Фото: Donday
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