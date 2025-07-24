На Дону из-за пожароопасности объявили штормовое предупреждение

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области из-за чрезвычайной пожароопасности объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Высокий риск появления возгораний ожидается 24 и 25 июля. Пожароопасность пятого класса охватывает местами юго-восточные районы и Приазовье, в частности, Заветинский, Ремонтненский, Неклиновский район и южную половину Азовского.Спасатели рекомендуют местным жителям быть осторожнее с огнем. В этот период не следует разводить костры и бросать окурки со спичками в лесах.